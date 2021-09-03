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Reeskont kredilerinin miktarının 30 milyar dolara çıkarılması ihracata büyük katkı sağlayacak - Son Dakika

Reeskont kredilerinin miktarının 30 milyar dolara çıkarılması ihracata büyük katkı sağlayacak

03.09.2021 11:21

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynaklarıyla kullandığı reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar dolara çıkarılmasıyla ilgili, "Hem finansmana ulaşmada hem de daha düşük maliyetli kredi kullanmada iyi bir...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynaklarıyla kullandığı reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar dolara çıkarılmasıyla ilgili, "Hem finansmana ulaşmada hem de daha düşük maliyetli kredi kullanmada iyi bir destek olacak. İhracatımıza önümüzdeki dönemlerde çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatçıların, TCMB kaynaklarıyla Türk Eximbank ve ticari bankalar aracılığıyla kullandığı reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar dolara çıkardıkları müjdesini vererek söz konusu limit artırımıyla özellikle KOBİ'lere yönelik reeskont kredisi kullanımını yaygınlaştırmış olacaklarını bildirmişti.

Kararı AA muhabirine değerlendiren TİM Başkanı Gülle, Türkiye'nin ihracatta çok başarılı bir ivme yakaladığına ve ihracat rakamlarının yükseldiğine işaret ederken bir yandan da dünyada emtia fiyatları, lojistik ve diğer giderlerde ciddi artışlar yaşandığını söyledi.

Bu nedenle ihracatın finansmanının daha fazla önem kazandığını dile getiren Gülle, şunları kaydetti:

"Özellikle KOBİ'lerin finansmana ulaşıp daha fazla ihracat yapması bizim desteklediğimiz, olması gereken bir strateji. Bu çerçevede Merkez Bankası kaynaklarının ve bu desteğin artırılması konusunda uzun süredir çalışmalar yapılıyordu. Burada bu limitin 30 milyar dolara çıkarılması ve KOBİ'lerin de bu işin içine dahil edilmesi son derece anlamlı. Hem finansmana ulaşmada hem de daha düşük maliyetli kredi kullanmada iyi bir destek olacak. İhracatımıza önümüzdeki dönemlerde çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum."

Gülle, TCMB'nin de günlük kullanım miktarlarında sürekli artışa gittiğini ifade ederek bundan sonraki süreçte bu rakamların daha da artacağını belirtti.

Söz konusu kaynağın, hem Türk Eximbank hem diğer bankalar üzerinden verileceğini kaydeden Gülle, "Bir dönem 50 milyon dolara kadar düşen günlük kullanım tutarı şu an 150 milyon dolar. Tahmin ediyorum günlük kullanımlar 200 milyon dolara çıkarılarak, reeskont imkanlarına ulaşmada daha geniş imkan sağlanacak." ifadesini kullandı.

"Ham madde sorununda denge sağlandı"

Finansman dışında ihracatçı firmalarının ham maddeyle ilgili sıkıntılar da yaşadığını anlatan Gülle, hem ham madde tedariki hem de ihracatın devamıyla ilgili bazı sektörlerde dengenin korunması gerektiğini söyledi.

Gülle, "İhracat için ham maddeye talep var ama içeride de maliyet enflasyonunu yaratmamak lazım. Şu anda bunun sağlanmasına dikkat ediliyor, Bakanlığımızla firmalarımızla hassasiyet gösteriliyor hem ihracatı aksatmadan hem de içerinin ihtiyacını görerek götürüyoruz. Bazı sektörlerimiz dengelendi, sorun, süreç içinde yönetildi. Hem ihracat hem de içerideki denge sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Gülle, ihracatta lojistiğin de önemli bir sorun alanı olduğunu ancak Türkiye'nin bu süreci iyi yönettiğini belirterek "Türkiye, bu dönemde tercih de ediliyor. Türkiye ve Uzak Doğu arasında tedarik maliyetinde önemli farklar var. Türkiye'den tedarik daha avantajlı hale geliyor. Ülkeye yönelimi artırıyor." dedi.

TİM olarak illeri ve bölgeleri gezdiklerini ve kendilerine eleman taleplerinin geldiğini anlatan Gülle, şunları kaydetti:

"Bazı fabrikalar istihdamda sıkıntı yaşıyor, işçi bulamadıklarını ve bu nedenle işletmeyi kapatma durumunda kaldıklarını belirtiyor. Şu anda işsizliği değil, başka türlü işsizliği konuşuyoruz. İşe olan talebi konuşuyoruz. Bu kadar büyümenin olduğu yerde istihdam ihtiyacının olması son derece normal."

Reeskont kredilerinin miktarının 30 milyar dolara çıkarılması ihracata büyük katkı sağlayacak
Reeskont kredilerinin miktarının 30 milyar dolara çıkarılması ihracata büyük katkı sağlayacak
Reeskont kredilerinin miktarının 30 milyar dolara çıkarılması ihracata büyük katkı sağlayacak
Reeskont kredilerinin miktarının 30 milyar dolara çıkarılması ihracata büyük katkı sağlayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Kredi, TCMB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Reeskont kredilerinin miktarının 30 milyar dolara çıkarılması ihracata büyük katkı sağlayacak - Son Dakika


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