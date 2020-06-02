Refah Partisi eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ahmet Tekdal, ikindi namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ahmet Tekdal, 89 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Tekdal için bugün ikindi namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, TBMM eski Başkanvekili Yasin Hatipoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, aile üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Cenaze töreninde aile adına konuşan Fatih Erbakan, "Refah Partimizin kurucularından ve merhum Erbakan Hocamızdan önce yine Refah Partimizin Genel Başkanlığı görevini yapan, huyuyla, ahlakıyla, edebiyle, tevazusuyla hepimize örnek olan müstesna bir şahsiyet, ihlas ve samimiyet abidesi, gerçek bir dava adamı. Allah gani gani rahmet eylesin, makamını ali eylesin, cennetinde Erbakan Hocamıza, Peygamberimize komşu eylesin. Bizleri de kendisine layık eylesin. Onun yürüdüğü yoldan ayrılmamayı bizlere de nasip eylesin. Kendisine bir kez daha Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, ailesine, bütün camiamıza, bütün cenazeye katılan cemaatimize de bir kez daha başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun" dedi.



Cenaze töreninin ardından Tekdal'ın cenazesi, toprağa verileceği Gölbaşı'ndaki aile kabristanlığına götürüldü. - ANKARA