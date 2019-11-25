Son Dakika Haberleri: Refah seviyesi ve zenginlik paylaşımına göre dünyanın en iyi 10 şehri, ilk 50'de Türk kenti yok
Son Dakika Dünya Refah seviyesi ve zenginlik paylaşımına göre dünyanın en iyi 10 şehri, ilk 50'de Türk kenti yok - Son Dakika Dünya

Refah seviyesi ve zenginlik paylaşımına göre dünyanın en iyi 10 şehri, ilk 50'de Türk kenti yok

6 saat önce

Dünya şehirlerinin refah ve kapsayıcılığını ölçen PICSA Endeksi, Zürih’i listenin başına oturttu.

Refah seviyesi ve zenginlik paylaşımına göre dünyanın en iyi 10 şehri, ilk 50'de Türk kenti yok, System.String[]

Dünya şehirlerinin refah ve yaşam zenginliği kalitesini ölçen PICSA Endeksi, Zürih'i listenin başına oturttu.


Sadece ekonomik büyümeyi değil aynı zamanda şehrin sakinleri arasındaki zenginliğin kalitesini ve dağılımını da ölçmeyi amaçlayan The Prosperity & Inclusion City Seal and Awards (PICSA) Ödülleri, 2019 raporunu yayımladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Bağdadi operasyonunda yaralanan köpeğe plaket ve madalya verdi
Esed rejiminin heyeti, "Türkiye'yi kınama" önerisi kabul edilmeyince toplantıyı terk etti Rusya'dan terör örgütü YPG'ye "Esed'e katılın" çağrısı İran'daki benzin zammı protestolarında ölü sayısı 143'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 03:05:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Refah seviyesi ve zenginlik paylaşımına göre dünyanın en iyi 10 şehri, ilk 50'de Türk kenti yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]