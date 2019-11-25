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Refah seviyesi ve zenginlik paylaşımına göre dünyanın en iyi 10 şehri, ilk 50'de Türk kenti yok
6 saat önce
Dünya şehirlerinin refah ve kapsayıcılığını ölçen PICSA Endeksi, Zürih’i listenin başına oturttu.
Dünya şehirlerinin refah ve yaşam zenginliği kalitesini ölçen PICSA Endeksi, Zürih'i listenin başına oturttu.
Sadece ekonomik büyümeyi değil aynı zamanda şehrin sakinleri arasındaki zenginliğin kalitesini ve dağılımını da ölçmeyi amaçlayan The Prosperity & Inclusion City Seal and Awards (PICSA) Ödülleri, 2019 raporunu yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:24
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