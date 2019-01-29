Refah Sınır Kapısı 3 Günlüğüne Açıldı

Mısır, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Refah Sınır Kapısı'nı bugün itibariyle 3 gün için geçici olarak açtı.

Mısır, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Refah Sınır Kapısı'nı bugün itibariyle 3 gün için geçici olarak açtı. Filistin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı 3 günlüğüne hizmete açıyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Mısır tarafı, geçiş noktasının bugün itibari ile 3 günlüğüne açıldığına ilişkin İçişleri Bakanlığına ve Gazze'deki güvenlik birimlerine bilgi verdi" denildi.



Karar, Mısır'ın Filistinli yetkililerin 3 hafta önce sınır çalışanlarını geri çekmesinin ardından aldığı ilk karar bakımından önem taşıyor. Filistin, Ocak ayı başında sınır kapısındaki yetkililerini geri çekmişti.



(İHA)

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