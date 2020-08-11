Refah Sınır Kapısı, 3 günlüğüne açıldı - Son Dakika

Refah Sınır Kapısı, 3 günlüğüne açıldı

Mısırlı yetkililer, Filistin'in Gazze Şeridi bölgesinde bulunan ve Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısını açtı.

Refah Sınır Kapısı, 3 günlüğüne açıldı, System.String[]

Mısırlı yetkililer, Filistin'in Gazze Şeridi bölgesinde bulunan ve Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısını açtı. Kapı 3 gün boyunca açık kalacak.

Mısırlı yetkililer, korona nedeniyle 5 ay boyunca kapalı kalan Refah Sınır Kapısını açtı. Filistin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Iyad El-Bezem, kapının açılmasıyla Filistinlilerin bugünden itibaren 3 gün boyunca karşılıklı geçişleri yapabileceklerini açıkladı. El-Bezem Filistin'e dönenlerin 21 günlük karantinada kalmaları gerektiğini açıklarken, karantina süresinin uzatılabileceğini söyledi. El-Bezem, Filistinlilerin yanı sıra Mısırlılar ve yabancı pasaportu olanlar ile acil durumda olanların geçebileceğini ifade etti.

Öte yandan korona virüsün yayılmamasına yönelik tedbirler kapsamında Refah Sınır Kapısı, Mart ayının ortasında kapatılmıştı. Yerel kaynaklara göre, Filistin'de tespit edilen vakaların kaynağı çoğu yurt dışından gelenler ya da onlarla temasta olan kişiler. Filistin'de toplam korona virüs vaka sayısı 14 bin 510'a yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 102 oldu. - GAZZE

İçişleri Bakanlığı, Filistin, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:08

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Refah Sınır Kapısı, 3 günlüğüne açıldı - Son Dakika
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