Refah Sınır Kapısı, Filistinlilerin Gazze'ye dönmesi için istisnai olarak açıldı - Son Dakika

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Refah Sınır Kapısı, Filistinlilerin Gazze'ye dönmesi için istisnai olarak açıldı
6 saat önce
Kahire yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayının ortalarından bu yana kapalı tuttuğu Refah Sınır Kapısı'nı, Mısır topraklarındaki Filistinlilerin geri dönmesi için istisnai olarak açtı.
Kahire yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayının ortalarından bu yana kapalı tuttuğu Refah Sınır Kapısı'nı, Mısır topraklarındaki Filistinlilerin geri dönmesi için istisnai olarak açtı. Sınır kapısında çalışan görevliler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında koruyucu tulum giyip maske taktı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:01 Kaynak: AA
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