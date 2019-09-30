Refaha giden yol tarımdan geçiyor!
54 dakika önce
Mersin'de yapılan konferansta Türkiye'nin tarımda bölgesel lider olabileceği vurgulanırken, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da "Dünyayı doyuran, lider ülke olur" dedi.
Mersin'de yapılan konferansta Türkiye'nin tarımda bölgesel lider olabileceği vurgulanırken, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da "Dünyayı doyuran, lider ülke olur" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:36
Vatandaşların banka hesaplarını ele geçirip kredi çektiler Valiliğin, "AFAD toplantısına çağrıldı" açıklamasına İmamoğlu'ndan cevap: Sessizliğim devlet terbiyemden dolayıdır Off-Road Türkiye Şampiyonası 3. ayak yarışları nefes kesti Kuşadası'nda ünlü 5 yıldızlı otel icradan satışa çıkarıldı