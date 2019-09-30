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Refaha giden yol tarımdan geçiyor!

54 dakika önce

Mersin'de yapılan konferansta Türkiye'nin tarımda bölgesel lider olabileceği vurgulanırken, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da "Dünyayı doyuran, lider ülke olur" dedi.

Refaha giden yol tarımdan geçiyor!, System.String[]

Mersin'de yapılan konferansta Türkiye'nin tarımda bölgesel lider olabileceği vurgulanırken, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da "Dünyayı doyuran, lider ülke olur" dedi.

Mustafa Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye, Mersin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:36 
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