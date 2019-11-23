Son Dakika Haberleri: Refahiye'de anaokulu ve kültür merkezi kompleksi tamamlanıyor
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Refahiye'de anaokulu ve kültür merkezi kompleksi tamamlanıyor

6 saat önce

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yapımı devam eden Anaokulu ve Kültür Merkezi kompleksinin yapımı kasım ayı sonunda tamamlanıyor.

Refahiye'de anaokulu ve kültür merkezi kompleksi tamamlanıyor, System.String[]

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yapımı devam eden Anaokulu ve Kültür Merkezi kompleksinin yapımı kasım ayı sonunda tamamlanıyor.


Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın destekleri ile Türk Telekom'um hibe projesi olan 6 milyon değerindeki Erzincan Refahiye Anaokulu ve Kültür Merkezinin yapımı hız kesmeden devam ediyor. Nisan ayında başlanan ve kasım ayı itibarı ile tamamlanacak olan Refahiye Anaokulu ve Kültür Merkezi projesini yerinde inceleyen Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, proje hakkında yüklenici firmadan bilgiler aldı.


Erzincan Refahiye Anaokulu ve Kültür Merkezi kompleksi tamamlandığında 5 derslik, 1 uyku odası, 1 kütüphane, 2 faaliyet alanı, 1 yemekhane, 4 adet wc, 1 adet idari hizmet odası, 1 adet öğretmenler odası, 1 adet danışma odası, 1 adet düğün salonu, 1 adet sinema salonu, geniş iç avlusu ve modern bir yapısıyla hizmet verecek. - ERZİNCAN

Binali Yıldırım, Erzincan, Refahiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:18 Kaynak: İHA
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