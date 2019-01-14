Son Dakika Haberleri: Refahiye'de Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Yapıldı

Refahiye'de Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Yapıldı

1 saat önce

Refahiye Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen "Refahiye Kaymakamlığı Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" sona erdi.

Refahiye'de Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Yapıldı, System.String[]
Refahiye Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen "Refahiye Kaymakamlığı Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" sona erdi.

11 takımın katılımı ile gerçeklesen turnuvanın final maçı Şehit Karaoğlanoğlu Yatılı Bölge Okulu kapalı spor salonunda gerçekleşti. Final maçında İlçe Milli Eğitim ve İlçe Jandarmanın karşı karşıya geldiği müsabakada İlçe Milli Eğitim birinci olurken, İlçe Jandarma ikinci,İlçe Kredi Yurtlar Kurumu üçüncü oldu. Turnuvanın en centilmen takımı olarak ise Hükümet Konağı takımı seçildi.

Dereceye giren takımlara Kaymakam Hatice Bayar Özdemir ve beraberindeki Daire Amirlerinin katılımlarıyla kupa ve madalyaları verildi. Kaymakam Hatice Bayar Özdemir yapılan turnuva hakkında konuşarak "İlçemizde birlik ve beraberliği, kaynaşmayı ve dayanışmayı tesis etmek amacıyla voleybol turnuvası düzenledik, bu turnuva sayesinde kardeşçe güzel maçlar izledik. Bu tür spor etkinlikleri ile birbirimizi daha çok sevmemize ve kaynaşmamıza vesile olmaya çalışmaktayız. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:00 Kaynak: İHA

Refahiye, voleybol, Spor
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