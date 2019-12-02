Refahiye'de taşımalı eğitime kar arası
6 saat önce
ERZİCAN'ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün için bir gün ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:42 Kaynak: DHA
ERZİCAN'ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün için bir gün ara verildi.
Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı köylerde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün (pazartesi) için bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
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Coşkun MENEK/ERZİNCAN,
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