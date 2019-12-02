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Refahiye'de taşımalı eğitime kar arası

6 saat önce

ERZİCAN'ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün için bir gün ara verildi.

Refahiye'de taşımalı eğitime kar arası, System.String[]

ERZİCAN'ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün için bir gün ara verildi.

Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı köylerde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün (pazartesi) için bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Coşkun MENEK/ERZİNCAN,


Refahiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:42 Kaynak: DHA
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