Refahiye'de taşımalı sistemle eğitime kar tatili - Son Dakika
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Refahiye'de taşımalı sistemle eğitime kar tatili

6 saat önce

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bugün ara verildi.

Refahiye'de taşımalı sistemle eğitime kar tatili, System.String[]

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bugün ara verildi.

Refahiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Refahiye ilçemizde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin eğitimine bir gün ara verilmiştir" denildi.


Refahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:22 Kaynak: DHA
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