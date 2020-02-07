Refahiye'de taşımalı sistemle eğitime kar tatili - Son Dakika

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Refahiye'de taşımalı sistemle eğitime kar tatili
6 saat önce
ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bugün ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:22 Kaynak: DHA
ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bugün ara verildi.
Refahiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Refahiye ilçemizde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin eğitimine bir gün ara verilmiştir" denildi.
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