Son Dakika Haberleri: Refahiye Kyk Yurt Müdürlüğünde Sportif Faaliyetler

Refahiye Kyk Yurt Müdürlüğünde Sportif Faaliyetler

5 dakika önce

Refahiye KYK Yurt Müdürlüğünde öğrencilerin serbest zamanlarında sportif faaliyetler yapması sağlanıyor.

Refahiye Kyk Yurt Müdürlüğünde Sportif Faaliyetler, System.String[]
Refahiye KYK Yurt Müdürlüğünde öğrencilerin serbest zamanlarında sportif faaliyetler yapması sağlanıyor.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Refahiye Yurt Müdürlüğünde öğrencilerin serbest zamanlarında sportif faaliyetler yapması sağlanıyor. Refahiye Yurt Müdürlüğü bünyesinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler aralıksız olarak devam ediyor. Yurtta barınan öğrencilerin serbest zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla Masa Tenisi ve satranç turnuvaları düzenleniyor. İl genelinde yapılması planlanan turnuvaların hazırlık aşaması kapsamında yapılan turnuvalara yurt öğrencileri ise oldukça ilgi gösteriyor. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:28 Kaynak: İHA

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