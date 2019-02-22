Refahiye Kyk Yurt Müdürlüğünde Sportif Faaliyetler

Refahiye KYK Yurt Müdürlüğünde öğrencilerin serbest zamanlarında sportif faaliyetler yapması sağlanıyor.

Refahiye KYK Yurt Müdürlüğünde öğrencilerin serbest zamanlarında sportif faaliyetler yapması sağlanıyor.



Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Refahiye Yurt Müdürlüğünde öğrencilerin serbest zamanlarında sportif faaliyetler yapması sağlanıyor. Refahiye Yurt Müdürlüğü bünyesinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler aralıksız olarak devam ediyor. Yurtta barınan öğrencilerin serbest zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla Masa Tenisi ve satranç turnuvaları düzenleniyor. İl genelinde yapılması planlanan turnuvaların hazırlık aşaması kapsamında yapılan turnuvalara yurt öğrencileri ise oldukça ilgi gösteriyor. - ERZİNCAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

ABD, Huawei Sistemlerini Kullanan Ülkelere Resti Çekti

Hayvanlara Eziyetin Önlenmesi İçin Araştırma Komisyonu Kurulacak

AK Parti'nin Meclis Başkan Adayı Mustafa Şentop Oldu

Ekonomide Düzenlemeler İçeren Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı