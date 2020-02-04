Refahiye ve Hamur'da taşımalı sistemle eğitime kar tatili - Son Dakika
Son Dakika Güncel Refahiye ve Hamur'da taşımalı sistemle eğitime kar tatili - Son Dakika

Refahiye ve Hamur'da taşımalı sistemle eğitime kar tatili

6 saat önce

ERZİNCAN'ın Refahiye ile Ağrı'nın Hamur ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bir gün ara verildi.

Refahiye ve Hamur'da taşımalı sistemle eğitime kar tatili, System.String[]

ERZİNCAN'ın Refahiye ile Ağrı'nın Hamur ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bir gün ara verildi.

?Refahiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Refahiye ilçemizde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin eğitimine bir gün ara verilmiştir" denildi.Hamur Kaymakamlığı da yoğun fırtına ve tipi nedeniyle yolların kapandığı gerekçesiyle köy okulları ile taşımalı sistemle eğitim gören öğrencilerin eğitimine bir gün ara verildiğini bildirdi.


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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:38 Kaynak: DHA
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