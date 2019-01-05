Son Dakika Haberleri: Refakatçi Gibi Davranan Hırsız Kamera Kayıtlarından Yakalandı

Refakatçi Gibi Davranan Hırsız Kamera Kayıtlarından Yakalandı

49 dakika önce

Erzincan'da yatarak tedavi gören ve refakatçisi bulunmayan hastaya yardımcı olma bahanesiyle cep telefonunu çaldığı iddia edilen hırsız yakalandı.

Refakatçi Gibi Davranan Hırsız Kamera Kayıtlarından Yakalandı, System.String[]
Erzincan'da yatarak tedavi gören ve refakatçisi bulunmayan hastaya yardımcı olma bahanesiyle cep telefonunu çaldığı iddia edilen hırsız yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki cep telefonu hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlattı.

Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlı A.T'nin (38), yatarak tedavi gören ve refakatçisi bulunmayan hastaları tespit amacıyla odalarını kontrol ettiği anlaşıldı.

A.T'nin, genel cerrahi servisinde yatarak tedavi gören Metin Mestci'yi (58) yalnız olduğunu fark edip yardım bahanesiyle tekerlekli sandalyeye bindirdiği ve cep telefonunu çalarak uzaklaştığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, zanlıyı Mestci'ye ait cep telefonuyla yakaladı.

A.T'nin hastaneye refakatçi görünümünde girip kimsenin olmadığı sırada yardım ettiği Mestci'nin cep telefonunu çaldığı itirafında bulunduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:35 Kaynak: AA

Polis, Erzincan, 3. Sayfa
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