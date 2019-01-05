Refakatçi Gibi Davranan Hırsız Kamera Kayıtlarından Yakalandı

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erkek Sevgilisiyle Birlikte Olmak için Karısını Öldüren Eşcinsel Koca, 30 Yıl Hapse Çarptırıldı

Yetkisi Olmadığı Halde Kendini Yetkili Servis Olarak Tanıtanlara 341 Bin TL'ye Kadar Ceza Kesilecek