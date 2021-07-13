Refakatçi krizi kanlı bitti! Suriyeli grubun ambulansa taşlı sopalı saldırısında 2 sağlık çalışanı yaralandı - Son Dakika

Acil çağrı merkezine yapılan "Çocuk hasta var" ihbarı sonrası Batman'ın Cudi Mahallesi'ne giden sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa aldı. Çocuğun annesini de ambulansa alan sağlık görevlileri daha fazla kişiyi kabul edemeyeceklerini belirtti.

20 KİŞİ SAĞLIK ÇALIŞANI VE AMBULANSA SALDIRDI

Sağlık çalışanlarının "Hastanın ve sağlık çalışanlarının sağlığı için kurallara uyulmalı" çağrısına rağmen ısrarını sürdüren Suriyeliler, sağlık çalışanlarına saldırmaya başladı. Yaklaşık 20 kişilik bir grup tarafından taş ve yumruklarla yapılan saldırıda ambulansta hasar oluşurken, 2 sağlık çalışanı da yaralandı.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Olaya ilişkin resmi makamlardan herhangi bir açıklama gelmedi.