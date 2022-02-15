'Refakatçi robot' Bursa'da tanıtıldı - Son Dakika

Hastalara refakat etme özelliği bulunan ve çok sayıda gelişmiş donanım barındıran Ro-B Bursa'da tanıtıldı. 'Hangi takımlısın?', 'Kaç yaşındasın?', 'Kaç dil biliyorsun?', 'Evli misin?', 'Nerelisin?', 'Bugün hava nasıl?', '1 dolar kaç Türk lirası?', 'Bilmece sorabilir misin?', 'Dans eder misin?', 'Şiir okuyabilir misin?' 'Koronavirüs önlemlerinden bahseder misin?' gibi onlarca soruya cevap veren akıllı robotun görsel ve işitsel yetenekleri de bulunuyor.

Teknolojik yatırımlar son yıllarda sağlık sektöründe de önemli bir yer tutmaya başladı. Bursalı yazılım firması BCODE'un geliştirdiği akıllı robot Ro-B, Estetik International Sağlık Grubu ana sporsorluğunda TEDX Bursa'da görücüye çıktı.

GÖRDÜĞÜNÜ UNUTMUYOR

'Hangi takımlısın?', 'Kaç yaşındasın?', 'Kaç dil biliyorsun?', 'Evli misin?', 'Nerelisin?', 'Bugün hava nasıl?', '1 dolar kaç Türk lirası?', 'Bilmece sorabilir misin?', 'Dans eder misin?', 'Şiir okuyabilir misin?' 'Koronavirüs önlemlerinden bahseder misin?' gibi onlarca soruya cevap veren akıllı robot Ro-B'nin görsel ve işitsel yetenekleri de bulunuyor. Yüz ve ses kaydedince bir daha gördüğü yüzü, duyduğu sesi unutmayan Ro-B, hafızasına kaydettiği kişi ile iletişime kaldığı yerden devam edebiliyor.

DUYGU ÖLÇÜMÜ YAPABİLİYOR

Robotun özellikleri hakkında detaylı bilgi veren BCode Yazılım Geliştirme Müdürü Mesut Vardar, Ro-B'un refakat etme özelliğine sahip olduğunun altını çizdi. Bir konumdan belirlenen diğer konuma kadar kişilere eşlik edebileceğini söyleyen Mesut Vardar, "Robotlar ve teknolojik tüm cihazlar ile haberleşme, iletişim kurma özelliğine sahip. Wikipedia tanımlı tüm isimleri sayabiliyor. Maske tanıma, ateş ölçme, hava durumu bildirme, konum bildirme özelliklerine sahip. Duygu durumu ölçümlüyor. Karşısındakinin üzgün mü, kızgın mı, mutlu mu olduğunu tespit ederek bir davranış biçimi sergiliyor. Ro-B aynı zamanda cinsiyet, yaş ve ırk analizi de yapabiliyor. Akıllı robot Ro-B'yi rakiplerinden en ayrılan özelliklerinden biri de iyi bir dinleyici olması. Karşısındakini dinliyor ve programlandığı konu başlıklarındaki sorulara cevap verebiliyor" dedi.

MÜFİT CAN SAÇINTI DA RO-B'Yİ ÇOK SEVDİ

Programa katılmak için Bursa'ya gelen ünlü yönetmen, senarist ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, Ro-B'ye hayran kaldığını ifade etti. Akıllı robot ile kısa bir diyalog kuran Müfit Can Saçıntı, tasarımcıları tebrik etti.