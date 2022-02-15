Üye Girişi
'Refakatçi robot' Bursa'da tanıtıldı - Son Dakika

'Refakatçi robot' Bursa'da tanıtıldı

15.02.2022 16:31
'Refakatçi robot' Bursa'da tanıtıldı

Hastalara refakat etme özelliği bulunan ve çok sayıda gelişmiş donanım barındıran Ro-B Bursa'da tanıtıldı.

Hastalara refakat etme özelliği bulunan ve çok sayıda gelişmiş donanım barındıran Ro-B Bursa'da tanıtıldı. 'Hangi takımlısın?', 'Kaç yaşındasın?', 'Kaç dil biliyorsun?', 'Evli misin?', 'Nerelisin?', 'Bugün hava nasıl?', '1 dolar kaç Türk lirası?', 'Bilmece sorabilir misin?', 'Dans eder misin?', 'Şiir okuyabilir misin?' 'Koronavirüs önlemlerinden bahseder misin?' gibi onlarca soruya cevap veren akıllı robotun görsel ve işitsel yetenekleri de bulunuyor.

Teknolojik yatırımlar son yıllarda sağlık sektöründe de önemli bir yer tutmaya başladı. Bursalı yazılım firması BCODE'un geliştirdiği akıllı robot Ro-B, Estetik International Sağlık Grubu ana sporsorluğunda TEDX Bursa'da görücüye çıktı.

GÖRDÜĞÜNÜ UNUTMUYOR

'Hangi takımlısın?', 'Kaç yaşındasın?', 'Kaç dil biliyorsun?', 'Evli misin?', 'Nerelisin?', 'Bugün hava nasıl?', '1 dolar kaç Türk lirası?', 'Bilmece sorabilir misin?', 'Dans eder misin?', 'Şiir okuyabilir misin?' 'Koronavirüs önlemlerinden bahseder misin?' gibi onlarca soruya cevap veren akıllı robot Ro-B'nin görsel ve işitsel yetenekleri de bulunuyor. Yüz ve ses kaydedince bir daha gördüğü yüzü, duyduğu sesi unutmayan Ro-B, hafızasına kaydettiği kişi ile iletişime kaldığı yerden devam edebiliyor.

DUYGU ÖLÇÜMÜ YAPABİLİYOR

Robotun özellikleri hakkında detaylı bilgi veren BCode Yazılım Geliştirme Müdürü Mesut Vardar, Ro-B'un refakat etme özelliğine sahip olduğunun altını çizdi. Bir konumdan belirlenen diğer konuma kadar kişilere eşlik edebileceğini söyleyen Mesut Vardar, "Robotlar ve teknolojik tüm cihazlar ile haberleşme, iletişim kurma özelliğine sahip. Wikipedia tanımlı tüm isimleri sayabiliyor. Maske tanıma, ateş ölçme, hava durumu bildirme, konum bildirme özelliklerine sahip. Duygu durumu ölçümlüyor. Karşısındakinin üzgün mü, kızgın mı, mutlu mu olduğunu tespit ederek bir davranış biçimi sergiliyor. Ro-B aynı zamanda cinsiyet, yaş ve ırk analizi de yapabiliyor. Akıllı robot Ro-B'yi rakiplerinden en ayrılan özelliklerinden biri de iyi bir dinleyici olması. Karşısındakini dinliyor ve programlandığı konu başlıklarındaki sorulara cevap verebiliyor" dedi.

MÜFİT CAN SAÇINTI DA RO-B'Yİ ÇOK SEVDİ

Programa katılmak için Bursa'ya gelen ünlü yönetmen, senarist ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, Ro-B'ye hayran kaldığını ifade etti. Akıllı robot ile kısa bir diyalog kuran Müfit Can Saçıntı, tasarımcıları tebrik etti.


'Refakatçi robot' Bursa'da tanıtıldı
'Refakatçi robot' Bursa'da tanıtıldı
'Refakatçi robot' Bursa'da tanıtıldı
'Refakatçi robot' Bursa'da tanıtıldı
YORUMLAR
500

Robot, Bursa, Şiir, Dans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Refakatçi robot' Bursa'da tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:25 Avrasya Tüneli için verilen garanti tutmayınca ödemeyi devlet yapmak zorunda kaldı!
16:19 Pilot uygulama 3 ilde başladı! Yatağa bağımlı hastalara sağlık raporu artık evinde düzenlenecek
16:17 Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alırken giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı
16:05 14 kadınla evlendi, 14'ünü de dolandırdı! Hindistanlı Kazanova'nın marifetleri
15:51 Sarıgül markete gitti, fiyatları kontrol etti ve bakan Nebati'ye seslendi: Aynı yerde, aynı noktadayım, fiyatlar da aynı!
15:50 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Yıldırım neyi Azra'dan gizliyor?
15:49 Yargı'nın Pars savcısı, sevgilisinden ayrıldı!
15:48 Peynirde 5 kuruşluk indirim, sosyal medyanın gündeminden düşmedi!
15:46 Adnan Oktar'ın eski "aslancığı": Benim görevim kadınları ona götürmekti, 200 kadın götürdüm
15:40 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye, Han'ı çöplükte görünce ne tepki veriyor?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 16:40:59. #1.12#
SON DAKİKA: 'Refakatçi robot' Bursa'da tanıtıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement