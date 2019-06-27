Zonguldak'ta hastanede iğrenç olay! Hasta refakatçiye cinsel saldırıda bulundu
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Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde refakatçi olarak kalan kadın uyuduğu sırada aynı serviste tedavi gören hastanın cinsel istismarına uğradı. Hastaların elinden linç edilmekten son anda kurtarılan sapık, polise teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:42 Kaynak: DHA
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde refakatçi olarak bulunan G.A. (23) adlı kadına uyuduğu sırada cinsel saldırıda bulunan aynı serviste tedavi gören M.D. gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede tedavi gören babasına refakat eden G.A. isimli kadın, serviste boş olan bir yatakta uyuduğu sırada aynı serviste tedavi gören 50 yaşlarındaki M.D.'nin cinsel saldırısına uğradı. Uyanan G.A., tacize uğradığını fark ederek bağırdı. G.A.'nın sesine tedavi gören mahkum hasta koştu.
HASTALAR LİNÇ EDİYORDU
Hastaların elinden linç edilmekten son anda kurtarılan M.D., hastane güvenliği tarafından polise teslim edildi. Soğuksu Polis Merkezi'ne götürülen M.D.'nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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