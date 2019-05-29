Referandum sürecinde yalan söylemekle suçlanan Boris Johnson'a yargı yolu

İngiltere'de başbakanlık koltuğunun en güçlü adayı Boris Johnson, Brexit hakkında 'halka yalan söylemek ve yanlış bilgilendirmek' suçlamasıyla yargılanacak.Westminster Mahkemesi'nin çarşamba günü duyurduğu karar uyarınca, eski Dışişleri Bakanı'nın referandum kampanyası sırasında "Brexit'in sonuçları hakkında İngiliz halkına yalan söylediği ve yanıltıcı olduğu" iddiasıyla yargılanmasına hükmedildi.