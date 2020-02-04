Referans faizin faydaları

Ağustos 2019'dan bu yana TLREF'e dayalı borçlanma araçları ihracı 20 milyar liraya yaklaştı. Geçen hafta gerçekleştirilen TLREF'e endeksli ilk Hazine ihalesi de başarılı sonuçlandı.

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