Referans faizin faydaları

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14 dakika önce
Ağustos 2019'dan bu yana TLREF'e dayalı borçlanma araçları ihracı 20 milyar liraya yaklaştı.
Ağustos 2019'dan bu yana TLREF'e dayalı borçlanma araçları ihracı 20 milyar liraya yaklaştı. Geçen hafta gerçekleştirilen TLREF'e endeksli ilk Hazine ihalesi de başarılı sonuçlandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:22
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