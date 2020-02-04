Referans faizin faydaları - Son Dakika
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Referans faizin faydaları

14 dakika önce

Ağustos 2019'dan bu yana TLREF'e dayalı borçlanma araçları ihracı 20 milyar liraya yaklaştı.

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Ağustos 2019'dan bu yana TLREF'e dayalı borçlanma araçları ihracı 20 milyar liraya yaklaştı. Geçen hafta gerçekleştirilen TLREF'e endeksli ilk Hazine ihalesi de başarılı sonuçlandı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:22 
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