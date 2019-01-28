Referans Fiyat Uygulamasını Kaldırarak Başlangıç Yapabiliriz!

Yeni yılın ilk kuşak terfi sınavında boy gösteren Osmangazi Belediyespor'un başarılı taekwondocuları, üstün performansları ile göz doldurdu.

Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı'nda mücadele eden başarılı sporculardan 45'i, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen kuşak terfi sınavını kazanarak bir üst kuşağa yükseldi. Acemler Spor Salonu'nda gerçekleşen kuşak terfi sınavında Osmangazili taekwondocular hayali dövüş, eşli müsabaka ve tahta kırış gruplarında ter döktü. Beyaz, sarı, yeşil, mavi, kırmızı ve kırmızı- siyah kuşak almaya hak kazanan sporcuların heyecanına salonda bulunan aileleri de ortak oldu. Renkli görüntülere sahne olan sınavda terfi alan sporcular yeni sezonda Osmangazi Belediyespor'u minik, genç ve yıldız kategorilerinde temsil edecek.

Osmangazi'de taekwondo ailesinin her geçen gün büyüdüğünü belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyespor 13 farklı branşta gençlerimize hizmet veriyor. Bu branşların hepsinde birbirinden başarılı ve milli takımlara yükselen sporcularımız yer alıyor. Taekwondo branşında da 155 aktif sporcu sayımızla geleceğe yatırım yapıyoruz. Bizler Osmangazi'de sevgi ve saygı çerçevesinde yetenekli sporcular yetiştirmenin peşindeyiz" dedi.