Refik Anadol "Yapay Zeka ve Sanat Yolculuğu" etkinliğine konuk oldu - Son Dakika

Görsel sanatlar alanında çalışmalar yapan sanatçı Refik Anadol, "Işık'ta Sanat Var" buluşmaları kapsamında Feyziye Mektepleri Vakfı (FMV) Işık Okulları öğrencileriyle bir araya geldi.

Sanatçı, "Refik Anadol ile Yapay Zeka ve Sanat Yolculuğu" başlığıyla YouTube kanalında yayınlanan çevrim içi etkinlikte, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kendi yolculuğunu ve hayallerinin nasıl gerçeğe dönüştüğünü anlatan Anadol, sanatta teknolojinin ve yapay zekanın rolü, sanatın bugün geldiği nokta ve gelecekte nereye doğru yol alacağı gibi konuları katılımcılarla paylaştı.

Anadol, 3 hafta sonra başlayacak Venedik Bienali'ne hazırlandıklarını, bienalde yapay zeka sayesinde yaptıkları robottan heykeli sergileyeceklerini söyledi.

Aynı zamanda Antoni Gaudi'nin hayatıyla ilgili bir yapay zeka ve büyük veri projesi yürüttüklerinden bahseden Anadol, "Sanatın herkese, her yaşa ve her kültüre ulaşabilmesi için 14 dil konuşabilen ve 10 ülkeyi temsil eden bir ekiple çalışmalarımı sürdürüyorum." dedi.

Anadol, sanatta herkesin anlayabileceği bir dil arayışında olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sanat her yerde olabilir, sanatın her an her yerde olabileceğini düşünmek de yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Yaptığınız bir iş dünyanın 52 şehrinde gezebiliyor, 2 milyondan fazla kişi görüyor ve bir tane kötü yorum almıyorsunuz. Burada elimizde matematiksel bir veri var. Bunun sanatın birleştirici gücünün olduğunu kanıtladığını düşünüyorum."

Mekanın kendisinin de sanatın bir parçası olmasını önemsediğini söyleyen Anadol, "Sanat sadece tabloda ya da heykelde deneyimlenmenin ötesine geçebilir. Mekan da bir tablo olabilir, İstanbul'daki sergide insanların kendilerini sanat eserinin içerisinde hissettiklerine dair yüzlerce yorum aldım." diye konuştu.

Refik Anadol, konuşmayı dinleyen gençlere hayal kurmayı bırakmamalarını tavsiye ederek, "Hayalin gerçeğe dönüşmesini sağlayacak her şeyi yapmaya çalışmalısınız. Her şey hayal kurarak başlıyor, görülmeyeni görmek, bilinmeyeni bilmek, gidilmeyene gitmek, sorulmayanı sormak bence bunlar bir araya geldiği zaman her şey olabilir." dedi.

Konuşmasında İstanbul'daki son sergisine gösterilen ilgiye de değinen Anadol, "Sanırım pandemiden dolayı insanların özlem duyduğu bir etkinlik olduğu için 1 saat sırada beklemek bile bir aktiviteye dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.