Refik Durbaş'tan Çocuklara Hatıra Kalan Sımsıcak Bir Hikâye!

Geçen ay kaybettiğimiz, Türk şiirinin en büyük şairlerinden Refik Durbaş, çocuklara sımsıcak bir hikâye sunuyor.

hep kitap, daha önce Refik Durbaş'ın Efsaneler Kenti İstanbul, Yaramaz Şiirler ve Zuzu ile Babası adlı kitaplarını okurlarla buluşturdu. Zuzu ile Minnak da yine hep kitap aracılığıyla küçük okurlara ulaşıyor. Çağrı Odabaşı'nın resimlediği Zuzu ile Minnak, 7 yaş üstü çocuklara hitap ediyor.

Sevdiği ve beğendiği şeyleri çocuğuyla paylaşmaya çalışan bir baba ile tatlı oğlunun birbirinden güzel maceraları bu kitapta devam ediyor. Tatlı mı tatlı meraklı mı meraklı bir erkek çocuğu Zuzu, babası ile gittiği çay bahçesinde bir kedi görür. Kediye Minnak adını verir ve onunla yeni maceralar yaşar. Zuzu'nun babası da onları hiç yalnız bırakmaz.

Zuzu ile Minnak, 11 Ocak'tan itibaren hep kitap logosuyla raflarda yerini alacak.