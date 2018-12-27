Son Dakika Haberleri: Refika Birgül Yemek Programlarına Yeni Bir Soluk Getirmek İçin

Refika Birgül Yemek Programlarına Yeni Bir Soluk Getirmek İçin

1 saat önce

Türk mutfağına getirdiği taze bakışla ekranların sevilen ismi haline gelen Refika Birgül, bu programda mahallesi Kuzguncuk'ta, kendi mutfağında bizi ağırlıyor.

Refika Birgül Yemek Programlarına Yeni Bir Soluk Getirmek İçin, System.String[]

Her programda özümüze dönerek; köfte, dolma, mantı gibi yemek zannettiğimiz pek çok lezzetin aslında bize has birer Türk mutfağı tekniği olduğunu anlatıyor. Bu teknikleri anlayıp yaşatarak Türk mutfağını dünya mutfakları arasında hak ettiği yere ulaştırmayı amaçlıyor.

Eğlenceli ve kalabalık ekibi, candan komşuları, yardımsever esnafı ve ünlü konuklarıyla "Refika ile Öze dönüş", mutfakta olduğu kadar sokakta yani hayatın içinde geçen gerçek bir program.

Bu ülkenin yerel tarifleri ve değerlerinden yola çıkan program, iyilik, umut ve kaliteli özgün içerik gibi tüm dünyada önemi artan global ihtiyaçları da karşılıyor. Herkesin kendi mutfağında kolayca hazırlayabileceği leziz tarifleriyle Refika Birgül, izleyicilere eğlenceli bir lezzet deneyimi sunuyor.

"Refika ile Öze Dönüş" programının 6 Ocak Pazar günü konuğu sevilen sanatçı Candan Erçetin olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:37 Kaynak: Bültenler

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