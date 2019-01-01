Refika ile Öze Dönüş Fox 'da Başlıyor!
1 saat önce
Vee beklenen gün geldi çattı bu pazar 11: 15 'de FOX 'dayız. Öyle duygulu, öyle gururlu ve öyle mutluyuz ki...
Vee beklenen gün geldi çattı bu pazar 11: 15
'de FOX 'dayız. Öyle duygulu, öyle gururlu ve öyle mutluyuz ki... Üzerine çokça düşündüğümüz klişeleri yıktığımız, bizi biz yapan değerlere geri döndüğümüz, göğsümüzü gere gere arkasında duracağımız yepyeni televizyon programımız "Refika ile Öze Dönüş
" artık sizlerleee.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:08 Kaynak: Youtube
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