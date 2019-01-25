Son Dakika Haberleri: "Refika İle Öze Dönüş"Ün Konuğu Kadir Doğulu!

"Refika İle Öze Dönüş"Ün Konuğu Kadir Doğulu!

2 saat önce

Türk mutfağına getirdiği taze bakışla ekranların sevilen ismi haline gelen Refika Birgül, bu programda mahallesi Kuzguncuk'ta, kendi mutfağında bizi ağırlıyor.

Her programda özümüze dönerek; köfte, dolma, mantı gibi yemek zannettiğimiz pek çok lezzetin, aslında bize has birer Türk mutfağı tekniği olduğunu anlatıyor. Bu teknikleri anlayıp yaşatarak, Türk mutfağını dünya mutfakları arasında hak ettiği yere ulaştırmayı amaçlıyor.

Eğlenceli ve kalabalık ekibi, candan komşuları, yardımsever esnafı ve ünlü konuklarıyla "Refika ile Öze dönüş", mutfakta olduğu kadar sokakta yani hayatın içinde geçen gerçek bir program.

Bu ülkenin yerel tarifleri ve değerlerinden yola çıkan program, iyilik, umut ve kaliteli özgün içerik gibi tüm dünyada önemi artan global ihtiyaçları da karşılıyor. Herkesin kendi mutfağında kolayca hazırlayabileceği leziz tarifleriyle Refika Birgül, izleyicilere eğlenceli bir lezzet deneyimi sunuyor.

"Refika ile Öze Dönüş" programının 27 Ocak Pazar günü konuğu sevilen oyuncu Kadir Doğulu olacak. Refika Birgül bu bölümde döner tekniğini anlatıp, evde dönerci döneri yapmanın püf noktalarını gösterecek. Ayrıca Kuzguncuk bostanlarını gezip, bostanın güzelliklerini anlatacak ve seradan alışveriş yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:15 Kaynak: Bültenler

Kadir Doğulu, Refika Birgül, Dönüş, Güncel
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