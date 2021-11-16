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"Reflektör Tak Görünür Ol" kampanyası Yalova'da başladı - Son Dakika

"Reflektör Tak Görünür Ol" kampanyası Yalova'da başladı

16.11.2021 15:50
"Reflektör Tak Görünür Ol" kampanyası Yalova'da başladı

İçişleri Bakanlığı'nın kara yolları trafik güvenliği eylem planı çerçevesinde Yalova'da "Reflektör Tak Görünür Ol" kampanyası başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın kara yolları trafik güvenliği eylem planı çerçevesinde Yalova'da "Reflektör Tak Görünür Ol" kampanyası başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Yalova Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Minibüsçüler Odası işbirliğiyle yürütülen kampanya kapsamında, merkeze bağlı Safran köyü yolu üzerinde uygulama yapıldı.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı albay Özkan Seyrek'in de takip ettiği uygulamada, ekipler tarafından durdurulan 200 traktör sahibine reflektörler dağıtıldı.

Reflektörlerin trafik kazalarının azaltılmasına yönelik faydalarını anlatan Jandarma Trafik Timleri, ayrıca traktörlerde ROPS (Koruma çerçevesi) kontrolü yaptı.

ROPS'un kaza anında ölümlerin önüne de geçtiği bilgisi verilen traktör sürücüleri, Albay Seyrek ile birlikte reflektörleri traktör arkalarına taktı.

2022 yılında trafik kazalarından kaynaklı ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılması hedefi doğrultusunda benzer çalışmaların süreceği belirtilirken, il genelindeki yaklaşık 1400 traktörün de inceleneceği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Traktör, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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