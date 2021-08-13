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Reflü gırtlak kanserine neden olabilir - Son Dakika

Reflü gırtlak kanserine neden olabilir

13.08.2021 09:43
Reflü gırtlak kanserine neden olabilir, System.String[]

Gırtlak kanserinin önlenebildiğinin bilimsel olarak kanıtlanmadığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eken, reflü kaynaklı gırtlak kanserlerinin baş-boyun kanserleri arasında en çok görülebilen kanser türü olduğunun altını çizdi.

Gırtlak kanserinin önlenebildiğinin bilimsel olarak kanıtlanmadığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eken, reflü kaynaklı gırtlak kanserlerinin baş-boyun kanserleri arasında en çok görülebilen kanser türü olduğunun altını çizdi.

Baş boyun bölgesi kanserleri içerisinde yüzde 45-50 oranında en fazla görülebilen kanseri olduğunu belirten Emsey Hospital Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eken, 40 yaş üzerinde erkekler 4-5 kat daha fazla görülen ve tüm vücut kanserleri için yüzde 9'unu kapsayan bir kanser türü olduğunu söyledi.

SİGARA İÇENLERDE RİSK 15 KAT DAHA FAZLA

Sigara ve içki kullanmayan erişkinlerde gırtlak kanserlerine neredeyse hiç rastlanılmadığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eken, sigarayı 10 yıldan fazla tüketen kişilerde, içmeyenlere oranla kanser gelişime riski 10-15 kat daha fazla olduğunu kaydetti. Baş boyun kanserlerinin yaklaşık yüzde 30'u sigara ve alkol kullanımından olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mehmet Eken, gırtlak kanserinden korunmanın veya tekrarını önlemenin sigara ve içki kullanımı ile aşırı güneş maruziyetinden kaçınmak, sağlıklı bir yaşam sürdürmenin önemli olduğunu belirtti.

ERKEN TANI ÖNEMLİ

Gırtlak kanseri belirtilerinin bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterdiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Eken, bu belirtiler uzun süreli ses değişikliği, ses kısıklığı, boyunda şişlik, yutma güçlüğü, uzun süreli boğaz ağrısı olarak kendini gösterdiğini söyledi. Gırtlak kanserlerinin farklı türleri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Eken, kanser türleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Gırtlağın alt kısmında, yemek borusu ve soluk borusunun hemen üstünde olan hipofarinkste başlayan kansere Hipofarenks kanseri, Ses tellerinde başlayan türe Glottis kanseri, yiyeceklerin soluk borunuza kaçmasını engelleyen kıkırdak parçasında oluşan türe Supraglottik kanseri, ses tellerinin altında olan kanserlere Subglottik kanserleri denilmektedir. Endoskopi adı verilen bir işlem sırasında gırtlağa yakından bakmak için özel bir ışıklı skopi cihazı (endoskop) kullanabilir. İncelenmek üzere bir doku örneği alınır (biyopsi) ve görüntüleme testleri (BT) ve (PET) çekilmektedir. Bu kanser türlerinde özellikle erken evrede hekime başvuran hastalarda cerrahi veya radyoterapi ile yaklaşık %90'lara varan sağ kalım sağlanabildiği gibi ileri evre baş ve boyun kanseri hastaları için kombine tedavi gerekmektedir ve başarı oranları daha düşük olabilmektedir."

RİSK AZATILABİLİR

Prof. Dr. Eken, gırtlak kanseri riskini artıran faktörleri arasında sigara içilmesi ve tütün kullanımı, aşırı alkol kullanımı, human papilloma virüsü (HPV) olarak adlandırılan cinsel yolla bulaşan bir virüs, meyve ve sebze tüketmeden yaşayan ve reflü hastalığı olan kişiler daha çok risk altında olduğunu belirtti. Gırtlak kanseri önlenemese de oluşmasının önlenebildiğini belirten Prof. Dr. Eken, kanser riskinin azaltılabildiğini söyleyerek, "Sigarayı bırakın veya başlamayın, alkol kullanmayın. Alkol, sağlıklı yetişkinler açısından 65 yaşının üzerindeki tüm erkekler ve her yaştaki kadınlar için tehlikelidir. Meyve ve sebzelerde bulunan vitamin ve antioksidanlar gırtlak kanseri riskinizi azaltabilir, çeşitli renkli meyve ve sebzeleri yiyin. Kendinizi HPV virüsünden koruyun" uyarısında bulundu.


Reflü gırtlak kanserine neden olabilir

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Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Reflü gırtlak kanserine neden olabilir - Son Dakika


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