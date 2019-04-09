Reflü Sandı, Apandisiti Patlamak Üzereyken Kurtarıldı

Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle 10 gün boyunca birçok hastane dolaşan 22 yaşında Gözde Ertan, hastalığına bir çare bulamadı. Son olarak Batıgöz Sağlık Grubu Balçova Cerrahi Tıp Merkezi'ne giden Gözde Ertan'a apandisit teşhisi konuldu. Hemen cerrahi işleme alınan genç kadın sağılığına kavuştu. Teşhisin geç konulması halinde daha farklı sonuçların ortaya çıkabileceğini belirten Batıgöz Sağlık Grubu Balçova Cerrahi Tıp Merkezi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şükrü Özbek, "Eğer apandisit tanısı atlanırsa apandisit delinir. Bu da işlemin daha uzun sürmesine ve hastanede kalış süresinin uzamasına sebep olabilir. Bazen de işlem sonrasında bağırsak yapışıklıklarına neden olabilir" dedi.

"APANDİSİTİMİ GÖSTERİP 'KURTULDUN' DEDİLER"

İzmir'de yaşayan ve iki yıl boyunca reflü hastalığıyla ilgili tedavi gören, mide ağrılarının kaynağını da reflü zanneden 22 yaşındaki Gözde Ertan, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: "Mide bulantısı şikayetlerim artınca gittiğim hastanelerde herhangi bir teşhis konulamadı. Günlerce hastane hastane dolaştım ancak ağrım ve bulantım bir türlü azalmadı. Herkes herhangi bir problem olmadığını, strese bağlı olduğunu düşündü. Gittiğim bir hastanede iç kanamadan şüphelendiler, serum takıp eve gönderdiler. Son olarak Batıgöz Sağlık Grubu Balçova Cerrahi Tıp Merkezi'ne gittim. Doktorum Op. Dr. Şükrü Özbek, sadece elle muayene ettiğinde bile apandisitten kaynaklanan bir problem yaşadığımı fark etti. Önce muayene etti, sonra kafamızda hiçbir soru işareti kalmaması için bütün tetkiklerimi yaptırdı. Durumumun riske atılmaması ve apandisitimin hemen alınması gerekiyordu. Bu süreç içerisinde çok panik olmam gerekirken tam tersi doktorum, hemşirelerim ve hastane çalışanları beni o kadar rahatlattı ki bu cerrahi müdahaleye güle oynaya girdim" dedi. Gözde Ertan, "Uyandığımda bana apandisitimi gösterip 'Kurtuldun' dediler. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşamama rağmen çok sağlıklı, stressiz bir süreç geçirdim. Op. Dr. Şükrü Özbek hocama beni ağrılarımdan kurtardığı için çok teşekkür ediyorum" dedi.

OP. DR. ŞÜKRÜ ÖZBEK: "HASTANIN KLİNİK TABLOSU DEĞİŞMİŞTİ"

Gözde Ertan'ın cerrahi işlemini gerçekleştiren Batıgöz Sağlık Grubu Balçova Cerrahi Tıp Merkezi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şükrü Özbek, hastasının yaşadığı süreç ile ilgili şu şekilde bilgi verdi: "Apandisit; karın ağrısı, bulantı, iştahsızlık ve hafif ateş yüksekliği şikayetleri ile başlar. Ağrı öncelikle mide ağrısı gibi başlar, yaklaşık 6-8 saat sonra karın sağ alt tarafına yerleşir (Apandisitin normalde olduğu yer). Hastanın şikayetleri çok iyi dinlenmeli ve iyi bir fizik muayene yapılmalıdır. Takiben akut apandisit ile karışabilecek diğer hastalıkları (mezenterik lenfadenit, dış gebelik, over kist rüptürü, idrar yolu enfeksiyonu, böbrek ve üreter taşı, ailesel Akdeniz ateşi, ileri yaş grubunda bağırsak tümörleri gibi…) ekarte etmek için kan ve idrar tetkikleri yapılmalı, ultrason ve gerekirse tomografi çekilmelidir. Tanı konulduktan sonra hasta cerrahi işleme alınır. Bir gün yatırılır ve sonraki gün taburcu edilir. Eğer apandisit tanısı atlanırsa apandisit delinebilir. Bu da işlemin daha uzun sürmesine ve hastanede kalış süresinin uzamasına sebep olabilir. Bazen de işlem sonrasında bağırsak yapışıklıklarına neden olabilir. Gözde Ertan bize karın ağrısı, bulantı ve iştahsızlık şikayeti ile geldi. Şikayetleri başladıktan sonra 10 gün boyunca gittiği çeşitli sağlık birimlerinde antibiyotik ve ağrı kesici kullandığı için hastanın klinik tablosu baskılanmıştı ve değişmişti. Apandisit tanısını hastanın şikayetlerini dinleyerek, fiziki muayenesi ve daha önce yapılan tetkiklerini değerlendirerek koyduk. Spinal anestezi ile hastaya apendektomi uygulandı. Bir sonraki gün şikayetleri geçmiş bir şekilde taburcu edildi. Eğer biraz daha geç kalınsaydı daha farklı sıkıntılar yaşayabilirdi" dedi.