Reform görüşmeleri başladı - Son Dakika

Reform görüşmeleri başladı

27.11.2020 11:26
Reform görüşmeleri başladı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül reform görüşmeleri kapsamında ilk olarak Türk Sanayicileri ve İş insanları Derneği (TÜSİAD) yönetim kurulu ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül reform görüşmeleri kapsamında ilk olarak Türk Sanayicileri ve İş insanları Derneği (TÜSİAD) yönetim kurulu ile bir araya geldi.

İş dünyası ile yapılacak görüşmelerin ilki Dolmabahçe'de başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve hukukta reform hazırlıkları kapsamında iş dünyası ile görüşmelere başladı. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, TUSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve TUSİAD Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda ekonomi ve hukukta yapılacak reformlar masaya yatırılacak. İş dünyası ile yapılacak toplantılar önümüzdeki günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'lar ile devam edecek. - İSTANBUL

Reform görüşmeleri başladı
Reform görüşmeleri başladı
Reform görüşmeleri başladı
Reform görüşmeleri başladı
Reform görüşmeleri başladı
Reform görüşmeleri başladı
Reform görüşmeleri başladı

Yönetim Kurulu, Abdülhamit Gül, Lütfi Elvan, Reform, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Reform görüşmeleri başladı - Son Dakika Ekonomi


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