"Reform paketindeki tarımsal tedbirlerle enflasyonun düşürülmesi zor"

DÜNYA Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, Bakan Albayrak'ın açıkladığı yeni yol haritasında tarımda atılacak adımları değerlendirdi...

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Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi