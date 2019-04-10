"Reform paketindeki tarımsal tedbirlerle enflasyonun düşürülmesi zor"
1 dakika önce
DÜNYA Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, Bakan Albayrak'ın açıkladığı yeni yol haritasında tarımda atılacak adımları değerlendirdi.
DÜNYA Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, Bakan Albayrak'ın açıkladığı yeni yol haritasında tarımda atılacak adımları değerlendirdi...
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:44
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