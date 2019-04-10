Son Dakika Haberleri: "Reform paketindeki tarımsal tedbirlerle enflasyonun düşürülmesi zor"

"Reform paketindeki tarımsal tedbirlerle enflasyonun düşürülmesi zor"

1 dakika önce

DÜNYA Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, Bakan Albayrak'ın açıkladığı yeni yol haritasında tarımda atılacak adımları değerlendirdi.

DÜNYA Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, Bakan Albayrak'ın açıkladığı yeni yol haritasında tarımda atılacak adımları değerlendirdi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:44 
Ekonomi
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