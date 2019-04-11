Reform Paketine İş Dünyasından İlk Değerlendirmeler Geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yapısal Reform Adımları 2019 paketinde bankacılık sistemine önemli bir destek gibi görünen Devlet İç Borçlanma Senedi desteği somut bir reform olarak görünüyor. Kıdem tazminatı, varlık fonu, BES gibi uygulamalara yönelik alınacak tasarrufların ise bu argümanların tarafları ile istişare edilerek alınması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kıdem tazminatına yönelik düzenlemeye çalışan çevrelerin verdiği ilk reaksiyon, bu alanlarda atılacak adımların çok da kolay olmayacağı yönünde değerlendirilebilir. Öte yandan Kurumlar Vergisi'nde indirimlere gidileceği ile vergi muafiyetlerinin azaltılacak olması açıklamalarının olumlu bulunduğunu da sözlerime ekleyebilirim.

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Meriç:

"Yapısal reformlara ihtiyacımız var"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni reform paketinin özellikle bankacılık sektörü ve vergi odaklı olduğu görülüyor. Bankacılık sektörünün elini rahatlatacak DİBS, vergilere yönelik düzenleme ve önümüzde uzun bir seçim olmayacağı vurgusunu olumlu bulmakla beraber bunları yapısal reform olarak değerlendirmek maalesef mümkün değil. Yapısal reformların öncelikle son yıllarda erozyona uğrayan hukukun üstünlüğü ilkesini yeniden tesis edecek alanlarda olması şart. Şu ekonomik ortamda kıdem tazminatına yönelik planlamaların özellikle sendikal çevreler ve çalışanlar nezdinde hoş karşılanmayacağı aşikar. Ülkemizin yeni tartışmalara değil gerçek anlamda yapısal reformlara ihtiyacı var. Umuyorum önümüzdeki aylara bırakılmış yeni paketlerde daha somut, daha olumlu adımlar görürüz. Özellikle tarım ve hayvancılığa yönelik atılacak adımlar da son derece önemli, o alanlarda yapılacak düzenlemeleri yakından takip edeceğiz.