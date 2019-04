Reformlar Birçok Soruna Merhem Olacak"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımlarına ilişkin, "Özellikle tarım sektörüyle ilgili reformlar çok önemli.

Kopuz, İSTİB nisan ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019 hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Özellikle tarım sektörüyle ilgili reformların çok önemli olduğunu belirten Kopuz, "Bence bütün bu hamleler sadece gıda enflasyonunu frenlemekle kalmayacak, Türk tarımının yıllardır kangren olmuş birçok sorununa da merhem olacak nitelikte." diye konuştu.



Kopuz, son dönemlerde çok önemli teşvik ve desteklerin verildiğini hatırlatarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarının bu teşvik ve destekleri pekiştirecek yapısal reformları müjdelediğini belirtti.



Kopuz şunları kaydetti:



"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, dün Yapısal Dönüşüm Adımları 2019'u açıkladı. Sayın Bakanımız, ekonomiyi bir bütün olarak ele alarak, önemli bir yol haritası ortaya koydu. Bu pakette bizim de ısrarla vurguladığımız ve ilgili bakanlıklara öneriler sunduğumuz, sektörümüzü ilgilendiren konular da var, bölgesel ürün bazında arz talep planlaması, sözleşmeli tarım, gıdada markalaşma, Hal Yasası, küçükbaş hayvancılık hamlesi gibi konuların vurgulanması sektörümüzü memnun etti. Sayın Berat Albayrak'ın açıkladığı paketin her maddesi bir devrim niteliğindedir ve iş dünyasına umut vermiştir. Bu haliyle beklentilerimizin de üzerindedir."



Gıda enflasyonuna yapısal önlemler



Gıda enflasyonunun, genel enflasyon üzerindeki etkisini hatırlatan Kopuz, "Her zaman söylüyorum, bu hususta gündelik değil, yapısal önlemler alınması gerekiyor. Nitekim dün açıklanan pakette fiyat istikrarına ayrı bir önem verildiğini gördük. Bu konu, Gıda Enflasyonunda Yapısal Önlemler başlığı ile yer aldı. Küçükbaş hayvan sayısının 4 yıl içerisinde 47 milyondan 100 milyona çıkarılması hedefi ülkemiz gerçekleriyle tam olarak örtüşüyor." ifadelerini kullandı.



Kopuz, bu konuyu kendilerinin de defalarca gündeme getirdiğini aktararak, "Öncelikle bizim mera alanlarımız daha ziyade küçükbaş besiciliğe uygun. Yani küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi ülkemiz gerçeklerinin gereğidir. Bu nedenle küçükbaş hayvancılık desteklenirse çok başarılı sonuçlar alınacağına inancım tamdır. Milletimizin tüketim alışkanlıkları son 20-30 yılda değişti ve küçükbaş eti tüketimi düştü. Ancak yapılacak bazı çalışmalarla bu eğilim tersine çevrilebilir. Ayrıca üretim artıp, arz çoğaldığında fiyatlar da olumlu etkilenecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Nüfus artışı ve tüketim alışkanlıkları nedeniyle et üretiminin, tüketimi karşılayamadığını belirten Kopuz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Arz yetersiz, talep fazla olduğu için de fiyatlar düşürülememektedir. Bu nedenle et fiyatlarını dengelemek için alınan et ithalatı gibi tedbirlerin etkisi kısıtlı olmaktadır. Eğer biz et üretimini, talebin üstüne çıkaramazsak bu sorun çözülemez. İşte bu nedenle küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi çok önemlidir. Bu kısır döngüyü bitirecek bir projedir. Bizim, sanayide büyükbaşı kullanmamız, küçükbaş etini de evlerimize sokmamız lazım. Aslında besin değeri olarak da küçükbaşın değerini hepimiz biliyoruz. Bu yüzden, bir taraftan üretim desteklenirken, aynı zamanda halkımızın alışkanlıklarını değiştirmesi amacıyla kampanyalar yapılmalıdır."



Kopuz, hayvancılık konusunda bu reform paketinin açıklanmasından önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından çeşitli müjdeler verildiğini anımsattı.



Reform paketindeki bir diğer önemli adımın Sera AŞ'nin kurulması olduğunu ifade eden Kopuz, şunları kaydetti:



"Son aylarda yaş meyve sebzede yaşanan fiyat dalgalanmaları hepinizin malumu. Özellikle taze meyve sebze ürünlerinde fiyatların dengelenmesi amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla Sera AŞ kurulacak. Bildiğiniz gibi tüketici alışkanlıklarındaki bir değişiklik de taze sebze meyve tüketimiyle ilgili… Tarımdaki teknolojik gelişmeler, lojistiğin kolaylaşması ve genel refah düzeyindeki artış, mevsimsel tüketim alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Bu da öncelikle örtü altı tabir edilen sera üretimi sayesinde mümkün oldu. Ancak bu ürünler fiyat spekülasyonuna en açık tarım ürünleridir. Çünkü sera ürünleri azdır ve miktarları hava durumu gibi faktörlere bağlıdır. Sera AŞ ile bu faktörlerin azaltılması ve sera üretiminin artırılması hedefleniyor. İlk etapta 2 bin hektar, orta vadede ise 5 bin hektar teknolojik sera inşası hedefleniyor. Bu rakamlar sektörün tüm görünümünü değiştirecek büyüklüktedir ve umut vermektedir."



Yıllardır tartışılan Hal Yasası'nın da yakında çözülecek olmasının sevindirici olduğunu belirten Kopuz, "Hal Yasası ile üretici kooperatiflerinin haller içerisindeki payı artırılacak ve tarladan sofraya daha sağlıklı bir yapı oluşturulacak. Bence bütün bu hamleler sadece gıda enflasyonunu frenlemekle kalmayacak, Türk tarımının yıllardır kangren olmuş birçok sorununa da merhem olacak." dedi.

