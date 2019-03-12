Reformları tamamla, 750 milyonu al
4 dakika önce
Yunanistan, Nisan ayına kadar tüm reformları tamamlarsa Euro Bölgesi maliye bakanlarından 750 milyon euro alacak.
Yunanistan, Nisan ayına kadar tüm reformları tamamlarsa Euro Bölgesi maliye bakanlarından 750 milyon euro alacak.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:05
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