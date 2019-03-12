Son Dakika Haberleri: Reformları tamamla, 750 milyonu al

Reformları tamamla, 750 milyonu al

4 dakika önce

Yunanistan, Nisan ayına kadar tüm reformları tamamlarsa Euro Bölgesi maliye bakanlarından 750 milyon euro alacak.

Reformları tamamla, 750 milyonu al, System.String[]
Yunanistan, Nisan ayına kadar tüm reformları tamamlarsa Euro Bölgesi maliye bakanlarından 750 milyon euro alacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:05 

Ekonomi
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