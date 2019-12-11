Son Dakika Haberleri: Refüj demirleri vücutlarına saplandı
Son Dakika Güncel Refüj demirleri vücutlarına saplandı - Son Dakika

Refüj demirleri vücutlarına saplandı

6 saat önce

Antalya'da yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşıp, karşı şeride geçti.

Refüj demirleri vücutlarına saplandı, System.String[]

Antalya'da yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşıp, karşı şeride geçti. Refüjdeki demirler, vücutlarına saplanan Serpil Baldede ile Yücel Gıcıroğlu, yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Yücel Gıcıroğlu'nun yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybettiği 07 ADE 137 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek durabildi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, vücutlarına refüjdeki demirler saplanan Serpil Baldede ile Yücel Gıcıroğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri ise yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarmak için aracın kapılarını kesti. Çalışmalar devam ettiği sırada trafik akışı çift taraflı kesildi. Araçtan güçlükle çıkarılan Baldede ve Gıcıroğlu, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İKİNCİ KAZA

Kaza yapan araç çekildiği sırada, sürücüsü öğrenilemeyen 07 AHS 938 plakalı otomobil kontrolden çıkarak aynı noktada kaza yaptı. Bir önceki kaza nedeniyle kırılarak yola düşen demirler, otomobilin önünden girip sağ tarafından çıktı. Otomobilde bulunan iki kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yolda trafik akışı yeniden normale döndü.


Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yer: İstanbul! Eşinin park etmesini beğenmedi, lüks cipi devirdi
Kırmızı koda rağmen dev dalgalarda deniz keyfi Uyarılara kulak asmayan Rus turistler, Antalya'da denize girdi İkiye ayrılan otomobilden sağ çıkan sürücü konuştu: Yanıma gelenlere arabanın arkası nerede diye sordum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 16:38:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Refüj demirleri vücutlarına saplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]