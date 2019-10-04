Son Dakika Haberleri: Refüjde mahsur kalan yayayı polis kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Refüjde mahsur kalan yayayı polis kurtardı

17 dakika önce

ANKARA'da, trafik akışının yoğun olduğu bulvarda orta refüjde mahsur kalan Arif Yazıcı (60) polisin yardımıyla yolun karşısına geçebildi.

Refüjde mahsur kalan yayayı polis kurtardı, System.String[]

ANKARA'da, trafik akışının yoğun olduğu bulvarda orta refüjde mahsur kalan Arif Yazıcı (60) polisin yardımıyla yolun karşısına geçebildi.
İnşaat işçisi Arif Yazıcı, Çankaya ilçesindeki Dumlupınar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek istedi. Üst geçidi kullanmayan Yazıcı, yolun bir tarafını hızlı adımlarla geçerek orta refüje ulaştı. Yazıcı, yoğun trafik nedeniyle yolun diğer tarafını geçemedi ve orta refüjde mahsur kaldı. Hızla akan trafik nedeniyle yaklaşık 1 saat karşıya geçemeyen Yazıcı, daha sonra polisi arayarak yardım istedi. Gelen polis ekipleri, trafiği yavaşlatarak Yazıcı'yı orta refüjden yolun karşısına geçirdi.
Çukurambar'dan geldiğini ve otobüs durağına gitmek için refüje çıktığını belirten Arif Yazıcı, "Karşıya geçmeye çalışıyordum, yolun ortasında kaldım. Ne sağa gidebildim, ne sola. Dursunlar diye el kaldırdım; ama durmadılar. Trafiğin olmadığı sırada çıkmıştım refüje, buranın yoğun olacağı hiç aklıma gelmedi. Polise haber verdim. 'Bekle, sakın kıpırdama' dediler. Ben de bekledim. Onlar geldi ve beni kurtardılar" dedi.


Görüntü Dökümü:
-Mahsur kalan adamdan görüntü
-Mahsur kalan Yazıcı ile röp
-Polisin gelişi
-Arif Yazıcı'nın karşıya geçirilmesi
-Detaylar
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, -


Dumlupınar, Çankaya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bağcılar'da inşaat alanında vinç devrildi: 1 yaralı
Kardeşini öldüren katile sarılıp affettiğini söyledi "Ev hapsinden neden kaçtınız" diyen gazetecilere tepki gösterdi: "Anana sor" İki çocuk annesi kadının feci ölümü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 15:30:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Refüjde mahsur kalan yayayı polis kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]