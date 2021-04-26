Refüjde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Refüjde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Konya'da seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, refüjde yürüyen bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu.

Konya'da seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, refüjde yürüyen bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaza, 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.B.Ü. idaresindeki Tofaş Doğan marka otomobil, yolun karşısına geçmek için refüjde yürüyen kimliği belirlenemeyen yayaya çarptı. Otomobilin çarpmasıyla havada takla atan yaya savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Medova Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitiren şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Öte yandan, yayanın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, refüjde yürüyen yayaya otomobilin çarpması ve yayanın savrularak düşmesi yer alıyor. - KONYA

Son Dakika

Bu koltuk birçok kadın için kabus! Peki o korkuyu yenmek için ne yapmalı, işte cevabı

Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş "128 milyar dolar nerede?" yazılı kağıdı gösterdi

Güncellenen şampiyonluk oranlarında şansı en az fazla düşüş gösteren takım Galatasaray oldu

Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti

Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı: Kadınlar saklandı diye başlarını kesmişler

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı

Ünlü yıldız Ashley Cain'in lösemi hastası 8 aylık bebeği hayatını kaybetti

Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü