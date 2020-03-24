Refüjdeki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Refüjdeki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü - Son Dakika

Refüjdeki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

43 dakika önce

Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Refüjdeki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, System.String[]

Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, 21.45 sırasında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi, Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kamil Özdeğer (59) idaresindeki 07 ACC 553 plakalı otomobili Çallı istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Sürücü Özdeğer, otomobil içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak aracı krikolar yardımıyla yerden yükseltti. Aracın bazı parçaları sökülerek sürücü Kamil Özdeğer, yaklaşık 15 dakikalık bir çalışma sonucu güçlükle sıkıştığı yerden çıkartılabildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Özdeğer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri bulvar üzerinde çift yönlü trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Özdeğer'in oğlu ve yakınlarını polis sakinleştirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özdeğer'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis tüm uyarılara rağmen bir araya gelen kalabalığı uzaklaştırmak için büyük çaba sarf etti.


Hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasının ardından yol çift taraflı trafiğe açıldı. - ANTALYA

Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:27 Kaynak: İHA

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