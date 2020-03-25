Refüjdeki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Refüjdeki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü - Son Dakika

Refüjdeki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

6 saat önce

Refüjdeki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü Otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından güçlükle çıkarıldı Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Refüjdeki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından güçlükle çıkarıldı

ANTALYA - Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, 21.45 sırasında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi, Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kamil Özdeğer idaresindeki 07 ACC 553 plakalı otomobili Çallı istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Sürücü Özdeğer, otomobil içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak aracı krikolar yardımıyla yerden yükseltti. Aracın bazı parçaları sökülerek sürücü Kamil Özdeğer, yaklaşık 15 dakikalık bir çalışma sonucu güçlükle sıkıştığı yerden çıkartılabildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Özdeğer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri bulvar üzerinde çift yönlü trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Özdeğer'in oğlu ve yakınlarını polis sakinleştirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özdeğer'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis tüm uyarılara rağmen bir araya gelen kalabalığı uzaklaştırmak için büyük çaba sarf etti.

Hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasının ardından yol çift taraflı trafiğe açıldı.

Refüjdeki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Antalya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:54 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi
Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir İstanbul'da 24 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü         
16:13
Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı         
14:18
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı         
14:10
Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı         
14:08
Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği         
14:07
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız         
14:05
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu         
13:14
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi         
12:48
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı         
12:30
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi         
12:22
Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz! Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz!         
12:18
Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin         
12:15
WhatsApp'tan gönderilen WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor         
12:01
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı         
11:56
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 09:01:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Refüjdeki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]