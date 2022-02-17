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Refüjdeki ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Refüjdeki ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

17.02.2022 01:25
Refüjdeki ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Adana'da kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan ağaca çarpınca durabildi.

Adana'da kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan ağaca çarpınca durabildi. Kazada ağır yaralanan sürücü sıkıştığı aracın içerisinden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali M. kullandığı 51 HC 439 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza yerine genel itfaiye ekipleri yaralıyı araç içerisinden çıkarttı. Sağlık ekiplerince sürücü Ali M. Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Ali M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ADANA

Refüjdeki ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Refüjdeki ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Refüjdeki ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

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Otomobil, İtfaiye, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Refüjdeki ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika


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