Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

6 saat önce

ANTALYA'da, kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada araçta sıkışan sürücü Kamil Özdeğer (59) hayatını kaybetti.

Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

ANTALYA'da, kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada araçta sıkışan sürücü Kamil Özdeğer (59) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Kamil Özdeğer yönetimindeki 07 ACC 553 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıkı savrularak 10 metre mesafedeki ağaca çarptı. Kazada Özdeğer hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Özdeğer'i çıkarmak için çalışmalara başladı. Kapıyı kesen ve katlanan otomobilin bazı yerlerini parçalayan itfaiye erleri, Özdeğer'i sıkıştığı yerden çıkardı. Özdeğer, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ACI HABERİ ALAN YAKINLARI KAZA YERİNE GELDİ

Bu sırada kazanın yaşandığı yere Özdeğer'in oğlu ve yakınları geldi. Özdeğer'in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları uzun süre gözyaşı dökerken, polis güçlükle sakinleştirdi. Özdeğer'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.


Gazi Bulvarı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:16 Kaynak: DHA

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