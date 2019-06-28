Son Dakika Haberleri: Refüjdeki beton bloğa çarpan minibüs devrildi
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Refüjdeki beton bloğa çarpan minibüs devrildi

2 saat önce

DİYARBAKIR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, refüjdeki beton bloğa çarparak devrildi.

Refüjdeki beton bloğa çarpan minibüs devrildi, System.String[]
DİYARBAKIR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, refüjdeki beton bloğa çarparak devrildi. Araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Muş'tan Diyarbakır'a gelen Naim Aydın yönetimindeki 49 AJ 232 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, refüjdeki beton bloğa çarptı. Devrilen minibüsün sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı. Aydın, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.
Polis, kazanın ardından yolda güvenlik önlemi alırken, minibüs çekici ile otoparka kaldırıldı.


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:32 Kaynak: DHA
Araç, Silvan, Diyarbakır, Güncel
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