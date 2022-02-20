Üye Girişi
Refüjdeki direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı - Son Dakika

Refüjdeki direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

20.02.2022 19:36
Refüjdeki direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

NİĞDE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

NİĞDE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Niğde- Bor yolunda meydana geldi. D.A. (20) yönetimindeki 06 VDU 16 plakalı otomobilsürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta sürücü D.A. ile yanındaki G.G. (19) sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan G.G.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.


Refüjdeki direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Refüjdeki direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Refüjdeki direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Refüjdeki direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
YORUMLAR
500
Refüjdeki direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı Refüjdeki direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Otomobil, İtfaiye, Niğde, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Refüjdeki direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:35 Ragbi turnuvasında ilginç olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftar şaşkınlığını gizleyemedi
19:31 Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi: Kılıçdaroğlu bu uygulamaya ne diyecek?
19:24 Bir restoran zincirinde çalışan ve "Çıplak garson" olarak bilinen kadının bir gecede müşterilerden aldığı bahşiş şaşkınlık yarattı
19:05 Vatandaşlara saldıran sokak köpeğini toplayan görevliler, küfürlü tepki ile karşılaştı!
18:49 Son Dakika: Dev final sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nın yeni şampiyonu
18:29 İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Hatayspor maçında ilk 11'ler netleşti
18:24 Trabzonspor, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
18:23 Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Alanya-Trabzonspor maçı ilginç anlara sahne oldu
18:20 Aracını evin önüne park eden kadın, sabah uyandığında şaşkınlık geçirdi! Otomobilin içi tamamen buz tutmuş
17:39 Galatasaray'ın eski futbolcusundan gündem olan gol sevinci! Sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 19:42:21. #1.13#
SON DAKİKA: Refüjdeki direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement