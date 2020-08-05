Refüje çarpan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Tokat'ta refüje çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi kazayı yaralı olarak atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat- Sivas kara yolu Kemer Mahallesinde refüje çarpan Mehmet G. (65) idaresindeki 05 DD 512 plakalı Fiat marka hafif ticari araç devrildi. Kazada araç sürücüsü devrilen aracın içinden sağlı ekipleri tarafından çıkartıldı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan eşi Fadime G. (63) ise bir süre eşinin kurtarılmasını bekledi. Hafif yaralanan karı koca ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araç ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Trafik ekiplerinin çalışmasının ardından kısa bir süre trafiğe kapalı kalan yol yeniden ulaşıma açıldı. - TOKAT