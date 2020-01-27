Refüje çarpan kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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Refüje çarpan kamyon devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, refüje çarptıktan sonra devrildi.

Refüje çarpan kamyon devrildi: 2 yaralı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, refüje çarptıktan sonra devrildi. Yaralanan kamyon sürücüsü ile arkadaşı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Eskişehir- Ankara Çevreyolu'nda meydana geldi. Ercan Kuşçu'nun yönetimindeki 44 VT 044 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, refüje çarptıktan sonra devilip, yan yattı. Sürücü Kuşçu ile yanında bulunan arkadaşı Erdinç Karanfil, çevredekiler tarafından kamyondan yaralı halde çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol ise kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Eskişehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:48 Kaynak: DHA
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