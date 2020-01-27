Refüje çarpan kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Refüje çarpan kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Refüje çarpan kamyon devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon refüje çarptıktan sonra devrilerek yan yattı.

Refüje çarpan kamyon devrildi: 2 yaralı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon refüje çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ile arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza, Eskişehir- Ankara çevre yolunda meydana geldi. Ercan Kuşçu, kullandığı 44 VT 044 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. Aracın sürücüsü Kuşçu ile yanındaki arkadaşı Erdinç Karanfil, çevredekilerin yardımıyla yaralı olarak çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol ise kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Eskişehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ankara'da 16 köpeği katleden 3 kişi, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan deprem bölgesinde eğitimin başlamasına ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgelerine 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 18:47:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Refüje çarpan kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]