Refüje Çarpan Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde refüje çarpıp devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Adana
'nın Sarıçam
ilçesinde refüje çarpıp devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
D-400 kara yolunda Mehmet Ali S'nin kullandığı Adana Büyükşehir Belediyesine ait 34 BHR 438 plakalı kamyonet refüje çarptı. Devrilen kamyonetin sürücüsü Mehmet Ali S. ile kamyonette bulunan Fatih
K. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri yaralıları Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.
Kamyonet incelemenin ardından çekiciyle kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:20 Kaynak: AA
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