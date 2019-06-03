Son Dakika Haberleri: Refüje çarpan minibüs takla attı
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Refüje çarpan minibüs takla attı

10 dakika önce

Adıyaman'da, kontrolden çıkarak takla atan minibüsten, minibüs sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Refüje çarpan minibüs takla attı, System.String[]
Adıyaman'da, kontrolden çıkarak takla atan minibüsten, minibüs sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kirişçi idaresindeki 02 HV 835 plakalı minibüs, Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu üzerinde kontrolden çıkarak refüje çarparak takla attı. Yaşanılan kazada minibüs sürücüsü kendi imkanları ile minibüs içerisinden çıktı. Minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken minibüste maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:13 Kaynak: İHA
Yeni Mahalle, Mehmet Kirişçi, Adıyaman, 3. Sayfa
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