Refüje çarpan minibüs takla attı
10 dakika önce
Adıyaman'da, kontrolden çıkarak takla atan minibüsten, minibüs sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:13 Kaynak: İHA
'da, kontrolden çıkarak takla atan minibüsten, minibüs sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kirişçi
idaresindeki 02 HV 835 plakalı minibüs, Yeni Mahalle
3.Çevre Yolu üzerinde kontrolden çıkarak refüje çarparak takla attı. Yaşanılan kazada minibüs sürücüsü kendi imkanları ile minibüs içerisinden çıktı. Minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken minibüste maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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