Refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

55 dakika önce

Refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Burak Gizeler (29) motosikleti ile refüje çarptı.

Refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Burak Gizeler (29) motosikleti ile refüje çarptı. Kazada yola savrulan Gizeler, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Anadolu Caddesi Turan Köprüsü yakınında meydana geldi. Burak Gizeler 35 ABP 590 plakalı motosikleti ile Bayraklı yönünden Karşıyaka istikametine gittiği sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarpan Gizeler, motosikletten yola savruldu. Kazada Gizeler ağır yaralanırken, kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Gizeler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:00 Kaynak: DHA
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