Refüje çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Refüje çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

18.10.2022 16:19
Refüje çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Sinop'ta seyir halindeki motosikletin refüje çarptığı kazada yere düşen sürücü yaralandı.

Sinop'ta seyir halindeki motosikletin refüje çarptığı kazada yere düşen sürücü yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sinop- Ayancık yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 57 AAY 400 plakalı motosiklet sürücüsü N.C., kavşaktaki yol ayrımından dönmek istediği sırada kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Savrularak yaklaşık 15 metre sürüklenen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Refüje çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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